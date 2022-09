O Serviço de Inspeção Municipal (Sim) é um projeto vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e é responsável pela fiscalização da produção industrial e sanitária de produtos de origem animal – comestíveis ou não -, acrescidos ou não de derivados vegetais, incluindo: preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito no município de Formiga.

Desde 2019, o Sim conta com a parceria do Unifor-MG desde a supervisão de professores do curso de medicina veterinária até os estagiários que atuam apoiando e acompanhando registros de indústrias e agroindústrias de produtos de origem animal, laticínios (de grande e pequeno porte), apiários, granjas, bem como colaboram fornecendo orientação veterinária ao produtor.

Atualmente, o projeto conta com o apoio dos acadêmicos do 10º período, Cláudio Benedito Teixeira, André Luiz Silva de Oliveira e Anselmo Salviano Fonseca (cumprindo estágio obrigatório), e Ialys Tadeu Oliveira Barbosa, do 4° período, cumprindo estágio remunerado.

De acordo com a médica veterinária e supervisora do Sim, Ana Flávia Oliveira, essa oportunidade dada aos acadêmicos pela administração municipal é de extrema importância para que os mesmos possam colocar em prática o conhecimento adquirido no curso, principalmente na área de inspeção sanitária de produtos de origem animal.

