Um adolescente de 16 anos foi apreendido após surtar e tentar matar a irmã, de 5, esganada em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, no domingo (25). O rapaz alegou ter recebido uma “ordem de Deus”. A vítima precisou ficar hospitalizada.

A mãe dos envolvidos contou que o filho mais velho passou a ter comportamento estranho durante a noite e, em determinado momento, foi até o quarto da irmã dizendo que queria acordá-la, pois havia recebido uma “ordem” para orar com ela.

A mulher tentou conversar com o adolescente, no entanto, ele negou dizendo que ela não era mãe dele, mas o demônio. O adolescente saiu de casa com a irmã indo até o imóvel da avó. A Polícia Militar passou a fazer buscas e contou com o apoio de uma testemunha que saiu de moto gritando pelos nomes dos irmãos.

O adolescente respondeu os chamados, porém não apareceu com a irmã. A garotinha tinha sido escondida por ele próximo de uma caixa d’água. A menina foi localizada após ser ouvido barulho de choro.

Ordem divina

Em conversa com os militares, o rapaz confessou ter tentado esganar a irmã e justificou ter recebido “ordem de Deus” para fazer a irmã dormir até que ele quisesse.

A vítima precisou ser levada até o hospital e ficou em observação. O adolescente também foi conduzido para a unidade de saúde. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Ipatinga.