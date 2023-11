Itaúna, cidade na região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi atingida por uma forte chuva na tarde desta terça-feira (31). Vídeos mostram ruas alagadas, carros e motos sendo levados pela enchente e imóveis invadidos pela água. Pelo Instagram, a Prefeitura de Itaúna anunciou o cancelamento do evento de Halloween “Gostosuras ou Travessuras”, que seria voltado para o público infantil e aconteceria no Parque Ecológico Clodovil Fonseca.

A Prefeitura de Itaúna também informou que o Executivo, junto com os órgãos de segurança e salvamento, estão atuando em toda a cidade para atender as ocorrências relacionadas à chuva. A prefeitura citou a queda de uma árvore de grande porte na praça Doutor Augusto Gonçalves e pediu para que a população fique em casa e evite ir para as ruas: “aqueles que estão nas ruas, não passem pelo local mencionado.”

Chuva também em Divinópolis

Divinópolis, cidade a pouco mais de 40 quilômetros de Itaúna, também é atingida por fortes chuvas e temporais. Um vídeo publicado pelo portal DiviNews mostra que uma portaria de vidro de um prédio foi completamente destruída pela força do vento.

