Moradores de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, flagraram uma situação inusitada: um caixão caiu do carro de uma funerária que passava por uma avenida importante da cidade. O funcionário da empresa contou com a ajuda de um pedestre para colocar a urna de volta no veículo.

O caso curioso aconteceu no último sábado (29) e, pelo vídeo, é possível perceber que o caixão não se abriu com o impacto da queda. No vídeo, é possível ver o funcionário saindo do carro e pedindo ajuda para um homem que passava pela rua. Juntos, os dois colocam a urna funerária no porta malas.

A funerária pelo veículo não se pronunciou oficialmente nem informou se o caixão estava ocupado no momento do acidente.

Fonte: Itatiaia