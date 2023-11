O miliciano Taillon, que seria o alvo dos assassinos de três médicos no Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (31).

A ação ocorreu na avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, e deteve também três policiais militares, que seriam seguranças do miliciano.

Taillon de Alcântara Pereira é filho de Dalmir Pereira Barbosa, ex-chefe da milícia na comunidade Rio das Pedras, que estava em regime domiciliar e teve a prisão preventiva (sem prazo) decretada.

Recentemente, o nome de Taillon foi parar no centro das investigações do ataque a tiros a quatro médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no início de outubro.

Isso porque, segundo a polícia, traficantes da maior facção criminosa que atua no estado confundiram uma das vítimas com Taillon, que morava perto do local do crime e havia deixado a prisão em setembro.

O ortopedista Perseu Ribeiro Almeida, que era baiano e estava no Rio para um congresso internacional, teria sido atacado por engano, devido às semelhanças físicas com o miliciano.

Perseu e dois médicos que estavam no estabelecimento com ele morreram baleados, e outro colega deles ficou ferido

