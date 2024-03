Bombeiros de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, tiveram muito trabalho para resgatar uma jiboia de cerca de 5 metros de comprimento que ficou presa dentro de um cano de água de uma casa. O animal silvestre, foi recuperado pelos militares na manhã desse sábado (9).

A equipe foi acionada por moradores do bairro São Vicente. Segundo a denúncia, galinhas e patos que viviam no quintal estavam sumindo, e os donos do imóvel acabaram descobrindo que a jiboia era a ‘ladra’ das aves’. Os bombeiros encontraram o animal dentro de um cano de 100 milímetros de espessura.

Os militares precisaram quebrar parte do cano para retirar a serpente. O animal não sofreu ferimentos e foi solto em uma área de reserva natural, longe da área urbana de Tupaciguara.

Fonte: Itatiaia