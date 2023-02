Após o recesso, a Câmara Municipal de Formiga retoma as atividades parlamentares, na próxima segunda-feira (6), a partir das 14h.

As reuniões são transmitidas pelos canais de comunicação do Legislativo como o Youtube e o Facebook.

