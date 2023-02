Faleceu nesta sexta-feira (3), Geraldo Rodrigues de Faria, conhecido como Geraldo Porquinho.

Ele tinha 63 anos e deixa esposa e dois filhos.

O corpo está sendo velado na Funerária do Marquinho e o sepultamento ocorrerá neste sábado (4), às 8h30, no Cemitério do Rosário.

Geraldo residia na rua Ísis Maria Pereira, bairro Bela Vista.