A Secretaria de Turismo e Cultura de Capitólio deve lançar, na próxima quarta-feira (8), o calendário de festividades do município para 2023, que deve contemplar eventos culturais, musicais, esportivos e gastronômicos até 6 de janeiro do próximo ano e o 1º Festival de Inverno, em julho. O lançamento será às 18h, na Secretaria de Educação.

O calendário começa com o carnaval, que será realizado entre 17 e 21 de fevereiro, na praça Padre João Machado (Matriz). “Além de muita folia organizada durante os quatro dias, também vamos fazer, ao longo do ano, florescer a nossa mineiridade, com novas experiências gustativas por meio de uma rica culinária através dos nossos festivais. Teremos ainda diversas atividades de entretenimento que vão promover e potencializar ainda mais o turismo de natureza e o esporte de aventura na nossa cidade”, explicou o secretário de Turismo e Cultura, Samuel Maia.

Em maio, com dez dias de evento, será a vez do 2º Festival de Balonismo. No mês de julho, Capitólio vai realizar o 1º Festival de Inverno, com duração de 15 dias e destaque para a gastronomia, com muito queijo, vinho, cachaça, artesanato, além de cursos, palestras e workshops.

No segundo semestre do ano, o município terá o Festival Gastronômico, programado para agosto e, em setembro, o Festival de Regata à Vela, no Turvo, região que faz parte do Lago de Furnas. Em outubro, será a vez do Beer Fest, e, fechando 2023, de 4 de novembro a 6 de janeiro do ano seguinte, o Natal dos Lagos.

“Será o clima de final de ano mais contagiante da região, com muitas diversões, brincadeiras e melodias para todas as idades, principalmente crianças, não faltando, é claro, milhares de luzes colorindo toda a cidade até Dia dos Reis Magos, quando teremos diversas atrações voltadas para as tradições da época, com grupos de companhia de reis, por exemplo”, afirmou.

Entre os eventos permanentes, a partir de março deste ano, se destaca a Feira Livre na orla da praia artificial da cidade, com gastronomia, artesanato e música. “Quero agradecer, em nome da prefeitura, as parcerias firmadas com todas as associações empreendedoras de diversos ramos de negócios em Capitólio. Elas são fundamentais na organização e execução do calendário de festas 2023”, disse o secretário de Turismo e Cultura.

Fonte: Folha da Manhã