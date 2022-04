Neste fim de semana as temperaturas ficam acima dos 30º nas cidades do Centro-Oeste mineiro. Entre esta sexta-feira (29) e o domingo (1º) – Dia do Trabalhador, os termômetros vão variar entre 13 ºC e 31 ºC.

A climatologista Alcione Wagner explicou que uma massa de ar seco está associada a um sistema de alta pressão, o que contribui para a baixa nebulosidade e inibe a formação de nuvens.

Com isso, as temperaturas máximas aumentam neste período e não deve chover. Ainda conforme a climatologista, é bom ficar alerta para a importância da hidratação neste cenário.

“As temperaturas máximas vão tender a terem elevação acima de 30º e a umidade relativa do ar descer para níveis de atenção entre 30% a 50% – o ideal para a OMS [Organização Mundial de Saúde] é que alcance no mínimo 60%”, ressaltou.

Em Divinópolis nesta sexta-feira (29) deve ficar mais quente, enquanto no domingo (1º), feriado, pode registrar uma manhã com temperatura amena. O fim de semana será de sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região.

Previsão do tempo: temperaturas

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Bom Despacho 15 ºC 31 ºC Itaúna 16 °C 28 °C Pompéu 16 ºC 32 ºC Nova Serrana 15 ºC 28 °C Pará de Minas 15 ºC 28 ºC

Fonte: Climatempo

Dia a dia