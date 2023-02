Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos em flagrante na noite dessa quinta-feira (2), quando se preparavam para assaltar um trem na linha férrea, no Bairro Vila Itaú, que fica na divisa de Belo Horizonte e Contagem. Os suspeitos chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada pela Central do Copom, que recebeu a informação de que dois homens armados tinham sido vistos na linha férrea.

O local era de difícil acesso e os policiais tiveram que deixar a viatura estacionada e seguir à pé até a região da ocorrência. Ao avistarem os homens, os militares identificaram que um tinha uma pistola na mão e o outro, um revólver na cintura.

Os militares deram voz de prisão aos dois homens, anunciando que estariam cercados. No entanto, nesse momento em que tentavam a rendição dos assaltantes, um deles, o que estava com a pistola, começou a atirar e os policiais revidaram.

Depois da troca de tiros, os dois suspeitos fugiram em direções diferentes. Foi preciso que fosse pedido reforço e até mesmo helicóptero da PM foi acionado na operação.

Em um matagal próximo à linha férrea, o suspeito que estava com a pistola e tinha atirado contra os policiais foi capturado. A arma, no entanto, não estava mais com ele, que alegou tê-la jogado no mato.

Pouco tempo depois, o segundo suspeito foi preso. Ele estava com o revólver calibre 38.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do Barreiro e lá, contaram que o objetivo era subir em um trem e roubar ferro gusa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), essa prática criminosa vem crescendo. Os ladrões atiram pedaços de ferro gusa para fora da composição férrea e depois os recolhem para vender.

Fonte: Estado de Minas