Um homem de 55 anos foi espancado e teve partes do corpo queimadas na manhã deste sábado (10) no bairro Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte, após ter sido acusado de roubo. O caso está sendo investigado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais encontraram a vítima machucada, caída ao chão, usando apenas uma cueca.

Aos militares, ele relatou que um homem desconhecido o agrediu com chutes e pauladas, alegando que ele havia cometido um roubo na região.

O homem foi levado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com escoriações, queimaduras pelo corpo e um corte no queixo. Não há informações no boletim de ocorrência se ele tem alguma passagem pela polícia.

Fonte: O Tempo