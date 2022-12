Um jovem de 23 anos, recém-formado em medicina há apenas 15 dias, morreu depois de cair do último andar de um prédio de três andares durante uma festa de Copa do Mundo na noite desta sexta-feira (9) em Pouso Alegre (Sul de MG).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Samuel Marcaccini Ribeiro foi socorrido para o Hospital Samuel Libânio com ferimentos graves e não resistiu.

Testemunhas que estavam no local disseram ao Corpo de Bombeiros que o jovem se apoiou no parapeito do prédio para tirar uma foto e acabou caindo.

Ainda conforme as testemunhas, o jovem estava no local com amigos em uma confraternização após os jogos da Copa.

O corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Pouso Alegre. A Univas, universidade onde o jovem se formou, emitiu nota de pesar lamentando a morte.

Fonte: G1