A administração municipal, a nosso ver, com o lançamento do APP – FORMIGA, que desde o dia 28 de abril, está à disposição da nossa população, marcou sim, um verdadeiro “gol de placa”.

Esta moderna ferramenta digital encurta o caminho na troca de informações entre a população e a Prefeitura e, se bem utilizada, certamente facilitará o atendimento, até mesmo de reivindicações básicas, corriqueiras ou não, evitando que usuários se desloquem até os diversos órgãos da administração pública para obterem certidões, documentos, guias, ou mesmo que tenham que se valer dos arcaicos requerimentos e outros trâmites burocráticos, até então vigentes. O fim destes, está próximo!

Porém, se de um lado a clientela (contribuintes) se beneficiará com a nova forma de atendimento através da ferramenta que será aos poucos implantada e enriquecida com a oferta de novos serviços, de outro, a própria administração terá em mãos um diagnóstico rápido e pontual, para averiguar como anda o funcionamento das diversas instâncias que, em última análise, precisam dar encaminhamento aos pedidos, reclamações ou sugestões vindas daqueles a quem, a administração pública deve atender com presteza, segurança e rapidez! Afinal, ela (a administração) tem como escopo principal, o de bem servir a população, gerindo de forma adequada os recursos de que dispõe, pois, direta ou indiretamente, são eles oriundos dos impostos e taxas que pagamos.

E é exatamente no bom atendimento, que a nosso ver, reside de certa forma, o risco que o prefeito Eugênio Vilela, certamente conhece, mas que, com coragem e confiança, resolveu enfrentar, acreditando no compromisso que seu quadro de funcionários – concursados e de confiança – têm para com a administração e com a nossa população. Eugênio sabe que deles, (servidores) dependerá uma resposta célere e correta às demandas encaminhadas através do APP FORMIGA.

Se isto não ocorrer, é claro, o GOL DE PLACA, aqui ou ali, poderá ser entendido como um GOL CONTRA, e isto, trará descrédito a esta moderna e inteligente ferramenta de controle das demandas populacionais. Inclusive, poder-se-á por ela, conferir o desempenho funcional da equipe e o APP é ainda um termômetro eficaz na medição da temperatura do humor formiguense, com relação à aprovação ou não, de políticas públicas em vigor ou, a serem postas em prática pela atual administração. Será uma espécie de enquete de grande espectro atualizada minuto a minuto!

A nova ferramenta, queremos crer, em breve estará fazendo história e, certamente, será replicada em outras Prefeituras de pequeno, médio ou grande porte!

Parece-nos claro que ela, a nova ferramenta, se bem gerida e verificada com frequência, mostrará aos administradores, em tempo real um diagnóstico amplo e preciso. Ultimamente, esta aferição pode ser feita, através do trabalho de se ler e reler o conteúdo das diversas redes sociais que, de forma, digamos menos ortodoxa, espelham, ao menos em parte, os anseios e aquilo que pensa uma parcela da comunidade. É claro que, neste caso, há ainda no resultado obtido, algo a ser desconsiderado, produto da influência de parte dos administradores de grupos ou, de outros infiltrados que, de acordo com seus interesses ou coloração política, o distorcem, aumentam, desconsideram ou induzem interpretações, manipulando a realidade que ali deveria ser expressa. Portanto, resultado pouco confiável!

O APP – FORMIGA, certamente evitará tais “danos” ou “vícios de origem” pois, ao ser escolhido pelo usuário, trará no corpo a sua identificação prévia e, portanto, acreditamos, será tratado com a seriedade esperada.

Como foi informado no lançamento, o objetivo do APP é proporcionar o estreitamento entre a população e a gestão municipal, modernizando-a e se antecipando àquilo que, queiramos ou não, em breve, deverá fazer parte de toda a gestão pública, seja ela da esfera municipal, estadual ou federal.

A era digital veio para ficar! Assim como a moeda física (dinheiro) aos poucos será substituída pelas rotinas e serviços ofertados digitalmente, as dezenas de serviços prestados pelos municípios, assim como as demandas da população, tudo passará por este amplo funil digital que, no caso de Formiga, já vem com mais uma novidade importante: Oferece a certificação digital na documentação ali emitida e, de quebra, economiza tempo, dinheiro e muito papel que no sistema tradicional de relacionamento entre usuário e administração, ainda hoje se exige.

A comunicação da Prefeitura, como dissemos, marcou um gol de placa e está sim, preparada para evitar que uma ou outra peça componente do eficiente time do quadro do funcionalismo público, possa de alguma forma, num descuido, permitir que um gol contra, altere o placar de sucesso que todos esperamos advenha desta corajosa inciativa que mereceu do prefeito a aprovação e o máximo empenho para disponibilizá-la ao povo formiguense. Comemoremos, pois agora temos a Prefeitura na palma da mão!