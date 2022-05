Um médico foi agredido dentro do Pronto Atendimento do Hospital São Sebastião, em Três Corações (MG), após pedir para que uma paciente e o esposo utilizassem a máscara facial, obrigatória em ambiente hospitalar. O caso aconteceu na terça-feira (3).

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Três Corações, que emitiu nota de repúdio nessa quinta-feira (5). Segundo a Prefeitura, o médico pediu para que o casal usasse as máscaras já que ambos apresentavam sintomas gripais e tinham testado positivo para a Covid-19.

Ainda segundo a Prefeitura, no local, no mesmo dia, estavam outros pacientes para serem atendidos e o risco de contaminação era grande.

Segundo nota divulgada pela Fundação Hospitalar São Sebastião, após receber o pedido do médico para usar a máscara, o agressor se irritou e desferiu soco e ponta pés no médico, além das agressões verbais. Ele ficou com hematomas em um dos braços e em uma das pernas.

A Fundação Hospitalar São Sebastião informou que todas as providências legais estão sendo tomadas para proteger os direitos e a integridade de todos os seus funcionário e prestadores de serviço.

Na nota de repúdio divulgada pelas redes sociais, a Prefeitura ressaltou a importância da população continuar com os protocolos de prevenção já que a pandemia ainda não acabou.

A prefeitura encerrou a nota dizendo que “Se solidariza com o médico e com todos os outros profissionais de saúde que estiveram e continuam na linha de frente nos atendimentos das unidades de saúde, prestando um serviço de qualidade à população”.

Fonte: G1