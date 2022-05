Com o objetivo de desarticular um grupo especializado no tráfico de drogas e de armas de fogo, as polícias Civil e Militar de Minas Gerais deflagraram, nessa quinta-feira (5), a operação Al Capone, em Patos de Minas.

Dez pessoas, com idades entre 18 e 44 anos, foram presas, incluindo dois homens apontados como líderes do grupo e um terceiro que exercia uma função de articulação na organização criminosa.

No curso da ação policial, ainda foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão nos bairros Sebastião Amorim, Jardim Panorâmico, Ipanema, Antônio Caixeta, Vila Garcia, Cônego Getúlio e Chácaras Pôr do Sol. As equipes arrecadaram quatro pés de maconha, duas balanças de precisão, buchas de maconha, duas armas de fogo, um simulacro e mais de R$ 20 mil.

Das prisões efetuadas, três foram em decorrência de ordem judicial, e sete em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

A operação contou com o empenho de 40 policiais civis e 51 militares, 23 viaturas e quatro cães farejadores da Polícia Militar.

Al Capone

O nome da operação faz alusão ao líder de um grupo que geria diversas atividades criminosas, como apostas, agiotagem, prostituição e, principalmente, comércio e contrabando de bebidas. Os líderes investigados geriam estabelecimentos comerciais – venda de bebidas, ferro-velho e até mesmo prostíbulos – para dissimular e facilitar a venda de drogas e armas de fogo.

Fonte: Polícia Civil