A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nessa quinta-feira (29), na cidade de Itaúna, joias e semijoias que haviam sido roubadas de uma relojoaria localizada no Centro da cidade no último dia 26. Uma motocicleta, que supostamente teria sido utilizada no crime, também foi apreendida.

O delegado responsável pelo inquérito policial, João Marcos do Amaral, ressalta que a equipe de crimes contra o patrimônio segue empenhada em esclarecer todos os detalhes desse ocorrido e garantir a responsabilização dos envolvidos.

“As investigações continuam em andamento com o objetivo de identificar os membros da quadrilha envolvida no roubo, bem como apreender a arma utilizada no crime e recuperar outros materiais roubados da vítima.”, disse.

Fonte: Polícia Civil