Dois homens tentaram assaltar um casal, em Nova Delhi, na índia, mas desistiram da ação e resolveram decidiram doar para as vítimas. O caso foi registrado na última segunda-feira (26) e foi flagrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram dois homens, com os rostos cobertos por capacetes, descendo de uma moto e abordando o casal. Um dos suspeitos começa a revistar uma das vítimas e após não encontrar nada, entrega algo a elas Em seguida, os assaltantes sobem na motocicleta e deixam a área.

Conforme a emissora indiana NDTV, as vítimas disseram à polícia que ao perceber que eles só tinham 20 rúpias (cerca de R$ 1) os bandidos ficaram sensibilizados e, por fim, resolveram ajudá-los com cerca de 100 rúpias (aproximadamente R$ 6).

Após as autoridades usarem as imagens de 200 câmeras na região, foi possível encontrar os criminosos. Com eles foram recuperados 30 celulares, informa a NDTV.

