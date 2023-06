Na manhã desta sexta-feira (30), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a terceira fase da operação Nexus, em Pompéu, localizada no Centro-Oeste do estado. Nessa etapa, foram realizadas cinco prisões temporárias, envolvendo quatro homens e uma mulher, com idades entre 18 e 26 anos.

De acordo com a delegada Letícia Müller, responsável pela operação, as investigações tiveram início há quatro meses e têm como principal objetivo o combate ao tráfico de drogas e crimes correlacionados, com foco especial nos homicídios resultantes de disputas entre grupos envolvidos com o tráfico de entorpecentes.

“Além das prisões efetuadas, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de quantidade significativa de maconha, dez celulares, bem como uma pistola calibre 380, acompanhada de três munições”, informou Müller.

Foram empenhados 29 policiais civis pertencentes às unidades da Delegacia Regional em Bom Despacho. A ação contou ainda com apoio de uma aeronave da equipe da Coordenação Aerotática (CAT) e do Canil da PCMG.

Fonte: Polícia Civil