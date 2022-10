Na noite desta quarta-feira (5), um jovem de 19 anos foi esfaqueado na rua Padre Abel, próximo a ponte do Curumim, em Piumhi.

Segundo informações da Polícia Militar de Piumhi, durante patrulhamento, os militares se depararam com a vítima caída ao solo, com perfurações aparentemente causadas por faca, no abdômen e nas costas, ambas com bastante sangramento.

Uma testemunha relatou a polícia, que caminhava com o namorado pela rua Padre Abel, sentido Centro, quando na altura da ponte do “Curumin”, um menor infrator de 17 anos estacionou um veículo, desembarcou portando uma faca e proferiu os seguintes dizeres: “que bonito enh!”, tendo perseguido a vítima e desferido dois golpes com a faca, fugindo do local em seguida.

A testemunha acrescentou que as facadas foram motivadas por ciúmes do autor, o qual possui interesse nela e desaprova seu atual relacionamento com o jovem esfaqueado

Ainda de acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e socorreu a vítima, a encaminhando posteriormente para o Pronto Socorro Municipal.

Já no pronto socorro, a vítima foi encaminhada para o bloco cirúrgico devido a seu estado de saúde, onde foi operada.

Posteriormente foi feito contato com a equipe médica responsável pela cirurgia, que informou que a vítima encontrava-se estável.

Foi realizado rastreamento na tentativa de localizar o menor infrator, tendo a guarnição comparecido em sua residência e na de parentes próximos, porém, sem êxito até o momento.

Este é o segundo caso de ferimento por arma branca (faca), em Piumhi, nos últimos dois dias.

