Um jovem de 27 anos foi morto a tiros nesta quarta-feira (14) na Rua João Moreira de Carvalho, no Bairro Parque Jardim Santanense, em Itaúna. Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava com a esposa de 28 anos e com a filha de 6.

A moça também foi atingida pelos disparos e foi levada para o Hospital Manoel Gonçalves. A criança não teve ferimentos.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Central de Regulação recebeu um chamado por volta das 13h para atendimento da ocorrência. Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) averiguou que a vítima apresentava ferimento proveniente de arma de fogo na cabeça e já estava em óbito.

O crime

O crime foi registrado em frente a uma escola no município. No momento dos disparos, pais e alunos que estavam no local se abaixaram para se proteger.

O jovem assassinado estava dentro do carro que ele dirigia. No veículo também estavam a esposa no banco ao lado e a filha no banco de traseiro. Ainda não há suspeitos detidos pelo crime.

A PM informou que o jovem morto tinha passagens policiais por receptação, desobediência e falsidade ideológica.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os primeiros levantamentos no local do crime. A PM informou que o inquérito policial para identificar o suspeito e a motivação do homicídio foi instaurado na delegacia em Itaúna.

