Uma creche do bairro Minaslândia, região Norte de Belo Horizonte, tem sido palco constante de roubos. O último deles aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14) e, segundo os funcionários da escola, que é conveniada com a prefeitura, desta vez os criminosos levaram as televisões da creche.

Os ladrões entraram no local pelo telhado e chegaram a quebrar uma das câmeras de segurança. Os televisores ficavam todos guardados para evitar furtos, que já tinham acontecido anteriormente. O prejuízo estimado pela creche é de, pelo menos, R$2.300.

A Itatiaia questionou a Secretaria Municipal de Educação sobre a frequência dos episódios, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria, que será atualizada.

Fonte: Itatiaia