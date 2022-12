Uma jovem de 21 anos foi presa após cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal localizarem quase 32 quilos de maconha na bagagem dela, na tarde desta terça-feira (20), na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 871 da BR-381, quando abordaram um ônibus de viagem interestadual, com saída de São Paulo (SP) tendo como destino Belo Horizonte.

Conforme a polícia, durante a busca por materiais ilícitos, cães localizaram maconha no interior das malas de uma das passageiras, totalizando 31,9 quilos da droga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita de 21 anos relatou que ganharia R$ 3 mil pelo transporte.

A mulher foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre, juntamente com as drogas.

Fonte: G1