Um menino de 2 anos morreu, na tarde do último sábado (17), depois de encostar em um trailer e sofrer uma descarga elétrica na cidade de Rio Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tentou pegar uma bola que havia caído debaixo do veículo e acabou eletrocutada.

O trailer era usado para vender alimentos do tipo fast-food e estava estacionado na calçada. Segundo a PM, o choque foi provocado por um fio desencapado que estava encostado na lataria do veículo.

O menino chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Rio Paranaíba, mas não resistiu e morreu na unidade. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

A área em que ocorreu o acidente foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil.

