Nessa terça-feira (5), durante averiguação de denúncias anônimas oriundas do Disk Denúncia 181, os militares do Tático Móvel e Serviço de Inteligência do 23º Batalhão realizaram patrulhamento entre as ruas Dinamarca e Padre Abel, no bairro Paraíso, em Divinópolis, vindo a abordar dois suspeitos de tráfico de drogas.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha na boca de um dos suspeitos, bem como apreendido 01 bucha de maconha e 01 endola de cocaína, que foram arremessados pelos suspeitos embaixo de veículos que se encontravam estacionados na via urbana.

Em continuidade às diligências, os militares localizaram em um lote vago duas sacolas plásticas contendo 25 endolas de cocaína e 06 pedras de crack embaladas individualmente. Ainda, na rua Padre Abel, cruzamento com a rua Iraque, apreenderam 01 sacola, que estava enterrada no local, contendo mais 20 buchas de maconha; 04 êndolas de cocaína e 01 faca.

Um homem de 24 foi preso por uso de drogas e um adolescente de 14 anos foi apreendido por ato infracional ao crime de tráfico de drogas. O conduzido de 24 anos possui diversos registros policiais pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Portal MPA