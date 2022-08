Um motorista de 25 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois veículos na MG-238, na zona rural de Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (14).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a rapaz conduzia um Fiat Palio na via, sentido Jequitibá/Sete Lagoas, quando bateu em uma Palio Weekend, onde estava um homem de 42 anos e vinha no sentido contrário.

O rapaz sofreu uma fratura na perna e estava com o pé preso nas ferragens. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.

O outro motorista não se feriu.

Ainda segundo os bombeiros, as baterias dos veículos foram desligadas e a Polícia Militar acionada.

