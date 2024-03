Nessa segunda-feira (4), a Polícia Militar, por intermédio do 60º Batalhão, realizou a prisão de um jovem de 18 anos, suspeito furto e conseguiu recuperar motocicleta.

A ação se desenrolou após os militares receberem informações da vítima, de 29 anos, reportando o furto de sua motocicleta.

Posteriormente, os policiais iniciaram o rastreamento e, em certo momento, obtiveram a informação de que o suspeito estaria ferido próximo a um estabelecimento comercial no Bairro Jardim do Lago. Imediatamente, os militares se deslocaram até o local e abordaram o suspeito. Durante a conversa, o indivíduo confessou ser o autor do furto da mencionada motocicleta e relatou que foi agredido por determinadas pessoas. Com base nas informações fornecidas pelo acusado, os militares conseguiram com sucesso localizar e recuperar a motocicleta furtada.

É importante ressaltar que, nesta mesma data, o rapaz foi abordado pelos militares conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125 Fan de cor vermelha, a qual não estava registrada como roubada/furtada, porém, estava com o licenciamento vencido, sendo, portanto, apreendida. Algumas horas depois, o proprietário do veículo procurou a Polícia Militar informando que sua motocicleta havia sido furtada anteriormente. Assim, no momento da abordagem do jovem, a vítima ainda não havia percebido o furto.

Diante dos acontecimentos, o rapaz foi preso e encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento, onde um médico constatou que ele apresentava cortes no lábio superior, escoriações no rosto e fratura craniana, resultado de agressões sofridas.

Ele permaneceu sob observação, escoltado pela PM, aguardando para atendimento especializado em Pará de Minas.

Fonte: Sistema MPA