A empresa MVC Logística, localizada em Arcos/MG, divulgou uma vaga de estágio para alunos que estão cursando Administração ou áreas afins. Podem se inscrever alunos que estão regularmente matriculados.

As atividades incluem atuar em processos administrativos no segmento de transporte rodoviário de cargas e logística, atendimento ao cliente, elaboração de planilhas, organização de documentos, preenchimento de documentação interna, entre outras rotinas administrativas do setor.

A carga horária é de 6 horas. Os benefícios incluem vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected] ou no whatsapp (37) 99311-1461.

Fonte: Unifor-MG