O deputado federal Tiririca (PL-SP) é investigado pela Polícia Civil de São Paulo em um caso de importunação sexual. A denúncia foi feita por um homem de 39 anos que registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar na última quinta-feira (29). À polícia, ele relatou que o deputado “lhe desferiu uma dedada na região das nádegas, por sobre a calça” e que se sentiu humilhado com a situação.

A vítima seria um prestador de serviços que trabalhava na manutenção de um prédio em um condomínio na Zona Sul da capital paulista. Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que o boletim de ocorrência foi registrado como importunação sexual e que “diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do deputado federal e aguarda posicionamento sobre o caso.

O ex-palhaço foi eleito deputado federal pela primeira vez com 1,3 milhão de votos, o mais votado no país na ocasião, e acabou garantindo mais quatro cadeiras para sua coligação nas eleições de 2010. No pleito seguinte, em 2014, o político angariou 1 milhão de votos. Em 2018, obteve quase 500 mil votos. Em 2022, Tiririca foi o deputado federal eleito menos votado do estado de São Paulo, com 71.754 votos.

