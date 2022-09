Um jovem de 24 anos morreu e outras três pessoas pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam capotar na rodovia MG-050, entre Piumhi e Capitólio, na madrugada deste domingo (4).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o veículo Honda/CRV com placas de Belo Horizonte seguia sentido Capitólio/Piumhi quando o condutor perdeu o controle de direção ao realizar uma curva, colidiu contra um barranco e capotou em seguida. O acidente ocorreu no KM-274 da rodovia.

Ainda segundo a PM, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levadas para o hospital de Piumhi.

O veículo foi removido para o pátio credenciado.

Fontes: Polícia Militar de Piumhi/104 FM