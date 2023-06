O suspeito de matar um jovem esfaqueado na saída da festa de São João, em Ingaí (MG), foi preso em Lavras (MG).

Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 17 anos foi esfaqueado seis vezes.

A festa da tradicional fogueira gigante de 40 metros aconteceu no fim de semana, em homenagem a São João Batista. A prisão aconteceu na terça-feira (27). O suspeito de 22 anos foi localizado após cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram para os policiais que o suspeito estava discutindo com a namorada perto da Van onde a vítima estava. Uma pessoa que estaria dentro do veículo teria xingado o suspeito.

Diante disto, já com a Van em movimento, o indivíduo correu atrás do veículo e esfaqueou o adolescente pela janela. Testemunhas contaram para o delegado que a vítima não estava envolvida na discussão.

O jovem foi encaminhado para o presídio de Lavras. O corpo do adolescente foi enterrado na tarde de domingo (25) no cemitério de Lavras.

