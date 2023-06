Uma mulher acusada de tentar matar o namorado com frango envenenado vai a júri popular, nesta quinta-feira (29). De acordo com a denúncia, Juliana dos Santos Silva colocou remédios no suco e colou os olhos do companheiro, em janeiro de 2021, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A vítima, identificada como Fabrício Marçal, sobreviveu.

Conforme o inquérito, no jantar preparado por Juliana a perícia da Polícia Civil identificou veneno no frango, e um calmante no refrigerante. Com o efeito dos sedativos e da intoxicação, a vítima passou mal, mas conseguiu chamar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Dopado, o Homem acabou dormindo e a mulher aplicou cola sobre os cílios da vítima, impedindo que ele abrisse os olhos.

O advogado de defesa da mulher tentou adiar o júri, desta quinta-feira, depois que mais de mil páginas foram anexadas ao processo. Entretanto, o juiz Pedro Corrêa Liao manteve a data da audiência e informou que o material não será considerado.

Os novos documentos anexados pela acusação estão relacionados a outro inquérito que investiga a suposta participação de Juliana na morte da enteada de 6 anos, em 2019, filha do então namorado. A menina Rebecca foi sufocada dentro de casa. No caso, o vizinho Antônio Gomes de Souza Sobrinho foi acusado de entrar no imóvel e matar a criança, que estava aos cuidados da madrasta.

Por meio de nota, a defesa de Juliana disse que ela “é inocente da acusação [de tentar matar o namorado] que lhe faz a Justiça Pública e temos convicção de que, respeitado o princípio da Plenitude de Defesa, demonstraremos a sua inocência”.

Já o advogado de acusação,Yuri Felix, alega que a tentativa de homicídio do cliente “guarda conexão com os fatos ocorridos em outubro de 2019, no qual culminou com a fatídica morte da filha dele Rebecca”.

Fonte: O Tempo