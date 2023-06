O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relativizou as críticas à Venezuela e voltou a defender o presidente Nicolás Maduro, durante entrevista à Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (29). O petista foi questionado sobre o regime do país vizinho e afirmou que lá “tem mais eleições do que o Brasil”.

“A Venezuela, ela tem mais eleições que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Gosto da democracia porque ela me fez chegar à Presidência da República pela terceira vez e é por isso que eu gosto da democracia e a exerço em sua plenitude”, afirmou Lula, destacando que os resultados eleitorais precisam ser respeitados.

Apesar dos inúmeros questionamentos sobre a legitimidade do processo eleitoral venezuelano, Lula afirma que a “derrota” de Maduro deve ocorrer pelas eleições, que serão realizadas em 2024. “Agora vai ter eleição. Derrota e assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta a gente fala”, disse o petista.

Recentemente, durante a cúpula das Américas do Sul, Lula recebeu Maduro no Palácio do Planalto, classificando o encontro como “histórico” e destacando as críticas ao regime como “narrativas”. O presidente ainda chegou a criticar as sanções impostas ao país vizinho.

Ainda na entrevista, Lula criticou a tentativa de emplacar Juan Guaidó como presidente da Venezuela. “O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tinha sido eleito, se a moda pega não tem mais garantia na democracia e garantia do mandato das pessoas”, disse.

Fonte: Estado de Minas