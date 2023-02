Um jovem de 18 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, nessa quarta-feira (8).

O rapaz é apontado como suspeito de matar envenenado um pai de santo, de 60, com quem mantinha relacionamento. Ele teria colocado chumbinho em um açaí e entregue à vítima. O caso aconteceu em outubro do ano passado.

As investigações da Polícia Civil apontaram que a motivação do homicídio seria o fato de que o pai de santo tinha intenção de assumir o relacionamento com o jovem, que não aceitava. Diante disso, o suspeito aproveitou que estava em casa com o companheiro e pediu um açaí.

Após receber o açaí, o jovem teria colocado chumbinho e isso acabou provocando a morte do pai de santo em 8 de janeiro. Doze pessoas foram ouvidas durante a investigação, além de elementos serem colhidos, como o alimento envenenado e o celular da vítima.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na operação Euterpe. A Polícia Civil esclareceu que o nome faz referência a um gênero de palmeira comum na região amazônica, a palmeira do açaí.

Fonte: O Tempo