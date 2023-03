Um casal foi parar na delegacia após uma discussão na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. A mulher, de 27 anos, e o seu companheiro, de 32, se agrediram com socos e arranhões após um desentendimento enquanto realizavam a tarefa escolar com o filho. Os dois foram conduzidos com diversos ferimentos e hematomas pelo corpo. O caso ocorreu durante a noite dessa terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão teve início quando o homem se irritou com o barulho que a mulher e a criança faziam enquanto realizavam a atividade escolar. Ele jogou os cadernos do menino no chão.

A mãe reagiu ao comportamento agressivo do marido, e disse que o garoto ainda não havia terminado a lição. Conforme o boletim de ocorrência, o homem revidou a reação da mulher com dois socos, que atingiram o rosto dela.

Ainda de acordo com o documento registrado pela polícia, quando foram se deitar, o homem pediu para que a esposa pegasse um copo de água para ele. A mulher recusou, e o homem a agrediu novamente. A mãe do menino revidou as agressões, e arranhou o homem, que ficou com várias marcas pela região do tronco.

Aos policiais, o pai do garoto confirmou que jogou os cadernos no chão. Ele justificou que estava cansado e incomodado com o barulho que a mulher e o menino faziam.

O homem admitiu também que agrediu a mulher depois dela negar a pegar um copo de água para ele, quando teria o provocado dizendo que não era um bom pai.

Diante dos relatos, o casal foi encaminhado à delegacia, onde receberam voz de prisão. Ambos recusaram atendimento médico.

Fonte: O Tempo