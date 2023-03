O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado, na manhã desta quarta (29), por volta das 11h, para combater um incêndio em uma residência, na rua Edgar Nogueira, bairro Brasília.

A residência estava abandonada e era utilizada por usuários de entorpecentes.

Chegando no local, os militares realizaram o combate às chamas, evitando que o fogo se alastrasse.

Após controlar as chamas, foi feita a retirada dos materiais combustíveis do local. As chamas destruíram alguns móveis, roupas velhas que estavam abandonados no local além de danos no telhado e na estrutura da residência.

A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Não havia ninguém no local.

A Polícia Militar, Defesa Civil Municipal de Arcos foram acionados a comparecer no local.

Fonte: Portal Arcos