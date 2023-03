A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde dessa terça-feira (28), um jovem, de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, dentro de uma loja de roupas, em Arcos.

Segundo o delegado responsável pela ação, Patrick Carvalho, as investigações tiveram início após o recebimento de denúncia de que um estabelecimento do setor de vestuário, localizado na rua Jarbas Ferreira Pires, no Centro da cidade, estaria comercializando substâncias entorpecentes.

“De acordo com os relatos, as vendas ocorriam no interior da loja, quando o ‘cliente’ chegava para comprar camisas e bonés e levava junto a porção de maconha, conforme código estabelecido”, explicou o delegado.

Após monitoramento, a equipe policial abordou um usuário de drogas que havia acabado de adquirir o entorpecente. Em seguida, os policiais entraram no estabelecimento comercial alvo da investigação, localizaram produtos ilícitos e prenderam em flagrante o suspeito, que é proprietário da loja.

Dentro de um quarto localizado nos fundos da loja, foram apreendidos 26 comprimidos de droga sintética, um saco plástico contendo um tablete de substância análoga à maconha, R$ 437, além de uma faca de mesa e uma balança de precisão.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Arcos, onde teve sua prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas, e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. Já o usuário, de 35 anos, foi liberado mediante assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Fonte: Polícia Civil