Um jovem, que não teve a idade divulgada, foi preso em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (19), após tentar subornar policiais militares oferecendo R$ 550 por estar sem carteira de habilitação e com a documentação do veículo vencida.

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava dirigindo um Fiat Uno e foi abordado durante uma operação de trânsito. Os militares verificaram que a documentação do carro estava vencida desde 2014 e que o motorista não tinha carteira de habilitação. Ao perceber que seu veículo seria apreendido, o jovem se desesperou e ofereceu o dinheiro para os policiais para sair sem nenhuma punição.

Ele abriu a carteira e mostrou os R$ 550 aos policiais que avisaram a ele que aquele ato era crime. O suspeito foi preso por corrução ativa e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves, também na região metropolitana de Belo Horizonte.

O condutor disse que ofereceu o dinheiro por se desesperar com as multas e que “agiu sem pensar”. Ele teve o carro apreendido e removido para o Detran e foi autuado por dirigir sem habilitação e com documentação vencida. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: O Tempo