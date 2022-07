O Rotary Club de Formiga e a Rede do Bem doaram 50 garrafas (de dois litros) cheias de lacres de alumínio à Mão Amiga. A entrega ocorreu nessa segunda-feira (15), na sede da associação beneficiada.

A maior parte do material é resultado da gincana realizada pelo projeto “Minha escola me ensina a cuidar do meio ambiente”, de iniciativa do Rotary Club de Formiga. A outra parte foi coletada diretamente pela Rede do Bem, que completou 800 garrafas de lacres doadas à Associação.

A doação à Mão Amiga se deu para reforçar a arrecadação que já é feita por essa instituição, pois os lacres são revertidos em cadeiras de rodas que são emprestadas para pessoas da comunidade.

“A gincana promoveu a educação ambiental e mostrou aos alunos o sentido solidário da coleta seletiva”, destacou a rotariana Maria Lucia de Oliveira Andrade, que esteve à frente do projeto.

O projeto

O projeto “Minha escola me ensina a cuidar do meio ambiente” foi desenvolvido na Escola Municipal Benedita Gomide Leite, ao longo de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Além da gincana, os alunos participaram de diversas atividades educativas em sala de aula e ao ar livre. A última atividade foi a premiação aos vencedores, que ocorreu durante um passeio no Country Clube, no último dia 13.

Fonte: Rotary Club