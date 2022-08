A dica de leitura desta semana é o livro “Alice no País da Mentira”, de Pedro Bandeira, baseado na história de Alice no País das Maravilhas.

O Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

Alice sabia muito bem o que era uma mentira, só não sabia que ela tinha vários disfarces, e se não bastasse podia até existir mentira verdadeira e verdade mentirosa! Ela descobrirá que nem sempre mentira é mentira e verdade é verdade.

Toda essa confusão se inicia quando Lucas, melhor amigo de Alice, conta uma mentira mentirosa sobre ela. Decepcionada ela foge para o sótão da casa de sua avó, o melhor lugar do mundo para se proteger, na opinião da própria Alice. Sentada em frente a um espelho Alice espirra e vai parar no País da Mentira.

Quando percebeu que estava no País da Mentira, Alice começa a procurar o tipo de mentira que Lucas contou. Então ela descobre que existem vários tipos de mentiras. Algumas a gente nem imagina que seja mentira; outras são horrorosas, de arrepiar; há, ainda, aquelas mentiras que são boas, e ajudam os outros sem prejudicar ninguém; e outras, ainda, que para Alice não eram mentiras, eram imaginação e deveriam mesmo era estar no País da Imaginação.

Nessa busca pela explicação da mentira que Lucas disse, Alice conhece a cozinheira da Duquesa, que a deixa mais louca ainda! É na Cozinha da Duquesa que Alice encontra o caminho de volta para casa, e tenta, apesar das explicações confusas da cozinheira, descobrir a mentira do Lucas. Dessa aventura Alice aprende que para algo ser mentira ou verdade depende: de quem conta e ouve; de como conta e ouve; e porque conta e ouve. É no País da Mentira e no País da Verdade que Alice vai aprender a distinguir mentira boa de mentira má, e verdade boa de verdade má.

E você também pode aprender tudo isso, só que de um jeito divertido: lendo “Alice no País da Mentira”. Esse e outros livros estão disponíveis na Biblioteca Pública Municipal Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, localizada na Praça São Vicente Férrer, 140 no Centro.

Fonte: bibliotecas públicas