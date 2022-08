Como se falou por aqui, o SBT está bem interessado em ampliar as suas atividades esportivas e a transmissão da Série B do campeonato brasileiro, a partir do ano que vem, é um dos principais objetivos.

Assunto até que foi meio encaminhado, em recente visita dos seus diretores ao presidente da CBF.

Sem dúvida que poderá vir a ser uma conquista das mais importantes.

Mas que também irá depender de fatores outros, entre eles, os times participantes. Dificilmente irá se repetir algo como a competição deste ano, que tem a presença de vários grandes, como Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, entre os principais. E todos devem subir.

Assim como são remotas, no atual campeonato da Série A, as chances de um grande cair.

Por outro lado, e independentemente dos times em campo, nos parece imprescindível uma parceria ou qualquer outro tipo de acordo com a Globo, que além de possuir contratos com vários clubes, também tem o pay per view com o seu enorme significado financeiro.

Algo para ser cuidadosamente avaliado.

Dois tempos

O espetáculo “Intimidade Indecente” volta aos palcos cariocas no dia 3 de setembro para curta temporada no Teatro Clara Nunes.

A produção reúne Eliane Giardini e Marcos Caruso, com direção de Guilherme Leme Garcia. Caruso, como se sabe, também será uma das atrações de “Travessia”, substituta de “Pantanal”.

Jornada dupla

Cauã Reymond e Mariana Ximenes, presentes em “A Favorita”, também estão na segunda temporada de “Ilha de Ferro”.

No passado, até havia um cuidado na Globo para evitar repetições do tipo. Mas isso, por força das necessidades, acabou caindo no esquecimento.

Dando um tempo

Para liberar o estúdio, produção do “Faustão na Band” teve que acelerar os trabalhos da semana, por causa do debate de amanhã, entre os candidatos à Presidência da República.

Mas os trabalhos já serão reiniciados no início da próxima semana.

Debate

Desta vez, de acordo com a Band, a plateia do debate terá lotação bem reduzida.

Ao contrário do que aconteceu no encontro para governador, só terão acesso ao local os próprios candidatos e os seus assessores, além de representantes das empresas parceiras.

Do mesmo jeito

Nada se alterou nas últimas horas, com relação às presenças dos candidatos Lula e Bolsonaro no debate da Band. Os dois podem aparecer, como também não podem.

A verdade é que ninguém tem certeza de anda.

Situação nervosa

A verdade é que a Band chegou a contar com a presença de Lula, mas sempre existiram dúvidas quanto a participação ou não de Bolsonaro.

O que se entende é que um não irá sem a certeza do outro.

Novo trabalho

Manuela do Monte acaba de fechar um novo compromisso na Record. Depois de “Apocalipse”, “Jesus”, “Amor Sem Igual” e “Todas as Garotas em Mim”, a atriz vai integrar o elenco da série “Reis”, em sua sexta temporada.

Hagite é o nome da personagem.

Canta Comigo

Neste domingo, o “Canta Comigo Teen” chega à sua primeira semifinal. Para mostrarem aos 100 jurados que merecem um lugar na final, os jovens participantes irão apostar nos mais diferentes hits.

Entre as canções escolhidas, estão: “Girassol” de Priscilla Alcântara e Whindersson Nunes e “Sign of the Time”, do britânico Harry Styles.

Em análise

Vivian de Oliveira, conhecida e respeitada autora, está com um projeto de novela no Globoplay.

O título, segundo se informa, é “Campana Vermelha”, um drama policial, com a história de um peão que se transforma em uma lenda do seu tempo.

Desdobramento

O fato de Vivian de Oliveira estar com projeto em análise no Globoplay tem um significado dos mais importantes.

Como ela não é contratada da casa, abre-se a possibilidade de se aprovar trabalhos de autores de fora.

Bate – Rebate

· Mudanças na programação da TV Jovem Pan ficaram para a semana que vem.

· Na Globo estão bem acelerados os trabalhos de “Pantanal” em sua reta final…

· … Se tudo correr como se espera, há o desejo de terminar tudo até o final de setembro.

· Programação da BandNews FM, faixa da manhã, será modificada a partir de segunda-feira…

· … Os apresentadores Sheila Magalhães, Carla Bigatto e Luiz Megale irão seguir até 11h, com o “BandNews São Paulo”, primeira edição.

· O canal History fechou parceria com o Museu do Ipiranga para uma programação especial, em comemoração ao Bicentenário da Independência.

· Mamma Bruschetta vai estrear, dia 14, o espetáculo “Miss Brasil Sou Eu!, comédia do Ronaldo Ciambroni, com direção dela mesmo…

· … Apresentação todas as quartas-feiras, 21h, no Teatro União Cultural, em São Paulo.

· Simone, longe da Simaria e agora sozinha, vai retomar sua carreira na música…

· … E também em participações bem importantes em programas de televisão. Ela está para se decidir entre vários convites.

A CNN Brasil planeja ampliar suas atividades no campo esportivo.

Não tão já, mas entre o final deste ano e começo do outro, há o desejo de apresentar as primeiras novidades, não só restritas ao futebol, mas a outras diversas modalidades.