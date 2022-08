Nesta sexta-feira (26), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas na Travessa João Pinheiro, no Centro, em Piumhi.

De acordo com a PM, durante a operação “Batida Policial”, os militares viram o homem correndo de maneira nervosa e estranha pela Travessa João Pinheiro e entrando em um automóvel Fiat/Palio que estava estacionado.

A Polícia realizou o acompanhamento, sendo dado sinal para que o condutor parasse o seu veículo, onde, após o suspeito sair do carro foi realizado uma busca pessoal.

Foi encontrado no bolso esquerdo de sua bermuda cinco pacotes de uma substancia entorpecente similar a maconha, sobre o banco do motorista mais um invólucro da mesma substancia entorpecente e no porta luvas do automóvel a quantia de R$ 360,00.

Em diálogo com a PM, o autor não quis dizer onde estava e o que estava fazendo na Travessa João Pinheiro. Foi perguntado se havia mais entorpecentes em sua casa, o suspeito falou que havia mais alguns tabletes de maconha guardados em seu quarto.

De posse de tais informações, os militares foram até a residência do homem no bairro Jardim Betel e após buscas foi encontrada sobre a cama do suspeito, uma balança de precisão e na gaveta do seu guarda roupas a quantia em dinheiro de R$ 600,00, uma barra de tamanho grande e duas medias de maconha.

Diante o exposto, o indivíduo foi preso em flagrante delito, sendo o veículo apreendido e guinchado para o pátio credenciado e todos materiais e entorpecentes apreendidos. Posteriormente, o homem foi conduzido a presença do delegado de plantão.

Fonte: 104 FM