Dois jovens armados com facas invadiram o Lar São Vicente de Paulo, de Alfenas na madrugada desta terça-feira (8). Idosos estavam dormindo e funcionários foram rendidos.

A Polícia Militar foi chamada por volta de 1h20. Os funcionários contaram para a polícia que dois rapazes entraram armados com facas e os rostos cobertos. Os dois usavam roupas escuras e tinham idade aparente entre 19 e 20 anos.

A suspeita dos funcionários é que eles entraram pelos fundos do asilo. Quando invadiram o local, fora até um quarto onde estavam quatro funcionárias. Elas foram rendidas.

Um dos criminosos ficou com as vítimas, enquanto o outro buscava por objetos de valor.

Eles tentaram levar um aparelho de TV do carro do asilo, porém não conseguiram abrir o portão e desistiram. Dentro do carro ficou uma das facas usadas no crime.

Os dois fugiram levando um telefone celular que pertence ao Lar São Vicente, um cartão de crédito de uma das funcionárias, além de R$ 6 mil em dinheiro.

Por enquanto os suspeitos não foram identificados.

Fonte: G1 Sul de Minas