O proprietário do caminhão, de 43, informou que o veículo havia apresentado problema mecânico. Por conta disso, ele foi buscar ajuda e deixou um conhecido, de 27, dentro da cabine para vigiar até que ele voltasse.

O rapaz, que ficou no veículo, relatou ter sentido um forte impacto na traseira do caminhão, mas não soube dizer quais seriam as causas do acidente. Assim que os bombeiros chegaram para atender a ocorrência, foram constatadas as mortes do motorista do veículo de passeio – de 21 anos – e do passageiro – 16.

A outra vítima estava no banco traseiro e deu entrada no hospital de São Gotardo ainda com vida, no entanto, devido a gravidade dos ferimentos o quadro clínico se agravou e ele morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e liberou os corpos aos familiares depois de realizar todos os procedimentos. Bombeiros da cidade de Campos Altos prestaram auxílio na retirada das vítimas.