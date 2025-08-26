O Supremo Tribunal Federal (STF) abre credenciamento para o público em geral interessado em acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus ligados ao chamado núcleo 1 da suposta trama golpista. As sessões estão agendadas para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro.

Além do público, o credenciamento também se destina aos advogados dos réus pertencentes aos demais três núcleos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que desejam acompanhar presencialmente o julgamento.

Para participar, os interessados devem preencher um formulário eletrônico até as 14h da próxima quinta-feira (28), indicando o dia e horário de comparecimento. A confirmação da inscrição será enviada pelo cerimonial do STF até o dia 1º de setembro.

O julgamento será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Os réus do núcleo 1, entre eles Bolsonaro, respondem por diversos crimes, incluindo:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Dano qualificado por violência e grave ameaça

Deterioração de patrimônio tombado

Se condenados, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Os réus do núcleo 1 são:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto – ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Com informações da Agência Brasil/Hoje em Dia