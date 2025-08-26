A Prefeitura de Formiga, por meio do Centro de Defesa da Vida Animal (Codevida), está promovendo a adoção responsável de cães resgatados. Os animais, acolhidos em situações de abandono ou maus-tratos, permanecem sob os cuidados da instituição até encontrarem um novo lar.

Cães à espera de um novo começo

Os cães disponíveis para adoção recebem alimentação adequada, acompanhamento veterinário e todo o cuidado necessário para garantir bem-estar e saúde enquanto aguardam por uma família. O objetivo do programa é proporcionar aos animais uma segunda chance, por meio da adoção consciente.

Adotar um cão do Codevida é mais do que oferecer um lar: é um gesto de carinho e responsabilidade que transforma vidas — tanto dos animais quanto das pessoas que os acolhem. Além de contribuírem para a causa animal, os adotantes ganham um companheiro fiel e afetuoso.

Como adotar

Interessados em adotar um dos cães resgatados devem entrar em contato com o Codevida pelos telefones:

(37) 98418-3638

(37) 99126-3306

Um ato de amor

A Prefeitura reforça que a adoção responsável é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos animais. Ao abrir as portas para um cãozinho resgatado, o adotante oferece uma nova oportunidade de vida, marcada pelo cuidado, pelo respeito e pelo afeto.

Fonte: Prefeitura de Formiga