A Polícia Federal deflagrou, nessa segunda-feira (25), a segunda fase da Operação Sinal de Fumaça, em ação conjunta com as Receitas Federal e Estadual de Minas Gerais. A operação teve como foco o combate à produção ilegal de cigarros e à corrupção envolvendo servidores públicos.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A ação teve como base as investigações iniciadas em outubro de 2024, durante a primeira fase da operação.

Segundo a Polícia Federal, além da fabricação clandestina de cigarros, a nova etapa revelou o envolvimento de servidores públicos e de um terceiro indivíduo na obtenção de vantagens ilícitas. De acordo com as apurações, os servidores recebiam pagamentos indevidos para facilitar o funcionamento do esquema criminoso.

Imagens divulgadas pela PF mostram malas recheadas com cédulas de R$ 50 e R$ 100. O montante apreendido, no entanto, não foi divulgado.

A operação foi coordenada a partir de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e segue sob investigação. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.

Com informações do Itatiaia