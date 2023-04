As forças de segurança de Minas Gerais realizaram neste feriado da Semana Santa a operação ‘Mar de Minas II’, que dá continuidade às ações da primeira fase, quando foram encontradas diversas irregularidades no lago de Furnas, em Capitólio, região Centro-Oeste de Minas Gerais. O balanço da operação será divulgado nesta segunda-feira (10).

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a ação começou no dia 17 de fevereiro e terminou neste domingo, quando a fiscalização no lago foi intensificada, na chamada ‘semana D’ das atividades. Durante os trabalhos, agentes das forças de segurança realizaram abordagens em terra e dentro do lago.

O trabalho contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, assim como representantes de outras instituições. Em relação a primeira fase da operação, que ocorreu em setembro de 2022, a mudança foi a ampliação das áreas de abrangência.

Em 2022, oito pessoas foram presas e uma embarcação foi apreendida. Outros dois veículos também foram apreendidos e mais dois, roubados em momentos anteriores, recuperados.

Participam da ação: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marinha do Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil, Polícia Federal e Receita Federal.

