A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de Minas Gerais começa a vencer na quinta-feira (13) para os veículos com final placa 1 e 2. Na sexta-feira (14), para final 3 e 4. Quem quiser, poderá fazer o pagamento por meio do Pix.

Quem não pagar a segunda parcela do IPVA em dia está sujeito a multa de 0,3% ao dia até o 30º dia da dívida e, depois disso, de 20%, além de juros.

No Estado, o IPVA pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Para efetuar o pagamento, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Para quitação do imposto nas casas lotéricas é necessário levar o DAE, emitido exclusivamente no site da Secretaria de Estado da Fazenda.

Alerta contra golpes

Com mais uma forma de pagamento do IPVA, a SEF/MG reforça o alerta para que motoristas fiquem atentos aos golpes aplicados por redes sociais e aplicativos de mensagens.

A orientação é para que o cidadão não clique em links, QR Codes, código de barras ou mensagens recebidas no celular ou no e-mail. A única forma de gerar o QR Code é entrando no site da SEF/MG, na área do imposto, e escolher a opção “Emissão da Guia do IPVA”.

Fonte: Hoje em Dia