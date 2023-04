Mesmo com o tempo chuvoso, no sábado (8), o 4º Show Gospel, que neste ano teve como atração principal o cantor Fernandinho, atraiu milhares de pessoas à praça do Terminal Rodoviário, em Formiga.

O evento, promovido pela administração municipal e que teve o apoio do vereador Marcelo Fernandes, que indicou emenda impositiva, contou, também, com a apresentação de cantores locais.

Caravanas de diversas cidades da região vieram à Formiga para prestigiar a festividade realizada em comemoração ao “Dia do Evangélico”, que no município é estabelecido pela Lei 5.346.

O prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita Adriana Prado receberam, no palco, pastores que atuam em Formiga. Durante o evento, houve um momento de oração conduzido pelo pastor Elielson Queiroz, que é presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Formiga (CONPEF).

Fonte: Decom